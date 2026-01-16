Проф. Рачев: Нахлува Кристиян и очакваме много студени дни

Редактор: Недко Петров

Очаква ни студено време и моделите са доста объркани какво ще се случи след сряда, защото има много голяма вероятност да има една дълга поредица от много студени дни. Студът ще се усети много съществено и този студ няма да бъде само за Северна България, особено за североизтока, а ще стигне и малко по на юг.

Така проф. Георги Рачев започна дежурната си прогноза за времето.

Кристиян ще предопредели как ще изглежда синоптичната обстановка. Този студен фронт ще нахлуе от североизток, а пък от понеделник пак е Кристиян. Това е един огромен антициклон по неговата източна периферия, където обикновено точно в тази източна част е най-студения въздух. Ще нахлуе доста хладен студен въздух с арктичен произход, и особено в Украйна и в Румъния ще бъде жестоко студено през следващата седмица, продължи Рачев.

Този студен фронт няма да доведе до някакви съществени валежи, защото студения въздух е беден на влага. Ще има едни снежинки, много ефирни снежинки, които ще направят една снежна покривка от един-два сантиметра. Тя ще се сублимира директно и слънцето ще я изпари сравнително бързо. След сряда аз предполагам, че застудяването има основание да продължи, въпреки че има прогнози за затопляне. То ще е дотолкова, доколкото да се прескочи минималната температура от 0 градуса, иначе температурите остават отрицателни, добави Рачев.

В София дали ще бъде нула, дали ще бъде минус един или плюс един градус, разлика няма. Дамите отново ще облекат онези облекла, с които приличат на пингвин, нищо не чува нищо не вижда с шапката и с качулката, което е много опасно. Тези снежинки, така ще прехвърча един сняг, той ще има една специфична метеорологична обстановка. Вали сняг и тротоарът е сух, това е нищо съществено. Засега поне не се предвижда снеговалеж при това 9-часово слънчево греене, каза още в „Тази сутрин“ Георги Рачев.

