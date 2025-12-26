Проф. Рачев: Нахлува студен въздух и снегът може да се завърне

Стопкадър бТВ

Проф. Георги Рачев обяви, че над България налхува студен въздух, който днес и утре в, особено в Североизточна България, ще причини ледени дни. В котловинните полета другия петък и събота може да стане по-студено рано сутрин, но все още температурите, най-вече в Западна България, ще бъдат малко над нулата. Студентият фронт може да предизвика и някои дребни снежинки да се появят в североизточните райони.

Има идея снегът да се завърне в понеделник, но не е толкова сигурно. По-скоро чакаме следващия процес в района, в периода между втори и между пети януари, но той още е далече, продължи професорът.

На хижа Безбог отбелязаха 70 см сняг, така че за тези ,които карат ски, при всички положения за Нова година обещавам едно много хубаво време за зимен спорт София. На Нова година ще има отрицателни температури през деня, но дотогава ще има доста слънце. Още днес с това нарастване на атмосферното налягане, облачността ще се разкъса и ще видите слънчице, добави по бТВ Рачев.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!