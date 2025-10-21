Проф. Рачев: Ноември ще започне с дъждове

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Най-новите модели показват, че октомври ще приключи с дъждове, които ще продължат и в началото на ноември, това заяви климатологът проф. Георги Рачев по bTV. Той предупреди хората да не разчитат прекалено на хубаво време в т.нар. „циганско лято”.

„Това е период след Димитровден, в който е приятно само по 2 часа около обяд, колкото да се затопли”, обясни проф. Рачев. Той напомни, че ноември е последният есенен месец на есента и хората трябва да се настроят за зимата.

Рачев се пошегува с променливото време и опасността и циклоните, които носят рязка смяна.

„Циклоните са само в главите на синоптиците и на изкуствения интелект”, коментира професорът. Той все пак подчерта, че се очаква ноември да е малко по-топъл от обичайното.

