Проф. Рачев: Няма студ. Топло е и в САЩ, и в Русия

4-5 пъти е надвишено количеството дъжд за ноември в бедстващите райони у нас, това каза по БТВ климатологът проф. Георги Рачев в дългосрочната си прогноза. Той каза също, че засега не се очаква застудяване и в началото на новия месец.

„Няма студ. Няма да има поне до Никулден и до 8 декември. Не се чака сняг, освен над 2000 метра надморска височина”, подчерта професорът. Рачев каза също, че прогнозата за топъл декември е глобална и даде пример с Чикаго, САЩ, където е едва минус 1 градуса, което не е характерно за зимите там.

Топло е и в Европа, както и в Русия, допълни климатологът, като съобщи, че в Иркутск е минус 24, което за жителите там е съвсем нормално. Проф. Рачев каза също, че засега различните модели за времето имат противоречиви данни за валежите в последния месец на годината.

„От полунощ са слаби валежите“, това каза още той по повод опасенията за нови порои.

Кога и дали ще има сняг за Коледа, за това професорът обеща да говори в срледващата седмица.

