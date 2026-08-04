Проф. Рачев: Очаква ни дълга поредица от горещи дни

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„Валежи в България в следващите 12-14 дни ще бъдат просто символика. А при температурите, които ни очакват - част от тези валежи, когато паднат и 5 литра да са, половината ще се изпарява още от листата и от повърхността на почвата. Дали 2 см ще проникнат в почвата? Нищо работа“.

Това коментира в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

„Очаква ни дълга, дълга поредица от горещи дни. Дори в София - пет дни, от сряда до неделя. И след това продължава едно меко, горещо августовско време, каквото е типично по принцип. Но продължава с тропични нощи“, коментира той.

„Всичко се е напекло в Пловдив. Тежичко ще бъде и рано сутрин с тези 21-22 градуса. При положение, че валежите и тази влага, която ще повиши влажността на въздуха, ще зададат още по-неприятното физиологично усещане за топло време, когато искаш и кожата си да съблечеш“, посочи проф. Рачев.

„В Сандански, Петрич, Русе, Плевен - едно и също ще бъде навсякъде - 35-36 градуса. Не вярвам да стигнем 40 градуса“, отбеляза той.

„В крайна сметка ще остане между 36 и 38 градуса в низинната част на България. И то в продължение на повече от 12-13 дни“ , коментира климатологът.

„Уикендът на морето ще бъде по-топличко. Та дори горещичко в следобедните часове. Но все пак, когато вятърът е от морето, вятър, бира, тази смес и добрата компания…“, отбеляза още той.

„Западна Европа е луднала по климатици. Тези хора, които никога през последните 100 години, и откакто съществува климатик, сега слагат климатик не толкова за отопление, колкото за охлаждане. Това е промяната на климата“, заяви проф. Рачев.

Редактор "Екип на Петел",

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