Проф. Рачев: Очакваме температури до 18 градуса

Стопкадър бТВ

Проф. Рачев обеща топло време на празника.

На Шипка е хладничко. Вятърът не е силен, но е постоянен от порядъка на 10 км/ч, и при 1-2 градуса изстиването е бързичко. Към обед времето ще бъде вече по-добро. Това заяви пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

„Скучно време ни очаква. Няма да вали, но ще има сутрин мъгли.“

„В Южна България се очакват до 17-18 градуса. В цяла Европа е много топло, на Балканите около Черно море ще бъде малко по-хладно от нормалното обаче. Цялата тази седмица и следващата ще мине с температури малко над нормата – нормално за март“, обяви още климатологът, пише novini.bg.

