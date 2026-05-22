Проф. Рачев: Очакват се порои и гръмотевични бури

Проф. Рачев каза какво ще е времето на празника.

Предстоящите дни ще преминат под знака на неустойчивото време, с валежи, гръмотевични бури и по-ниски температури за края на май. Според прогнозите на проф. Георги Рачев, дъждове се очакват в почти цялата страна, включително и на 24 май, когато хиляди абитуриенти ще отбележат своя празник.

Метеорологът предупреди, че освен чадъри, по-късно вечерта ще са необходими и по-топли връхни дрехи заради чувствително захлаждане в малките часове на нощта.

Причината за променливото време е мощен антициклон над Западна Европа, който носи гореща вълна към страни като Великобритания, Франция и Германия. Докато там температурите ще достигат и над 30 градуса, над България ще прониква по-хладен въздух.

Очакват се интензивни валежи, особено в Северна и Западна България. На места са възможни поройни дъждове и гръмотевични бури, а почвите вече са силно наситени с влага. Според експерти това е добра новина за земеделието и реколтата през годината.

В София най-сериозните валежи се очакват днес и утре, като на отделни места количествата могат да надхвърлят прогнозите. Подобна ще бъде обстановката и в Централна Северна България, където рискът от проливни дъждове остава висок.

По Черноморието времето също ще бъде по-хладно и облачно до края на седмицата. Температурата на морската вода остава сравнително ниска – около 15 градуса, което засега не създава условия за активен плажен сезон.

От началото на следващата седмица обаче се очаква постепенно стабилизиране на атмосферата. Валежите ще отслабват, слънчевите часове ще се увеличават, а температурите ще се повишат до типично летни стойности между 28 и 31 градуса.

Най-топло се очаква да бъде в Северозападна България, където термометрите може да покажат над 30 градуса. По морето също ще се затопли, особено около средата на седмицата, обяви още пред бТВ Рачев.

Според дългосрочните прогнози началото на юни ще остане сравнително топло, но с характерните за сезона следобедни превалявания и гръмотевични бури на отделни места.

