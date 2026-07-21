Проф. Рачев: От неделя започва десетдневен период с високи температури

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От неделя започва период с високи температури, обяви проф. Георги Рачев.

След поройните дъждове, градушките и бурите, които през последните дни нанесоха сериозни щети в различни части на страната, времето ще остане нестабилно до края на седмицата, каза още по бТВ климатологът.

По думите му и през следващите дни са възможни гръмотевични бури, интензивни валежи и локални градушки.

„Около и след полунощ на много места ще има гръмотевични бури. Нищо чудно и в следобедните часове, защото такова е времето, такава е синоптичната обстановка. Въздухът е много влажен и много неустойчив", обясни проф. Рачев.

Според него при тази атмосферна обстановка бързо се развиват отделни клетки на купесто-дъждовна облачност, които могат да се усилят за кратко време и да доведат до интензивни валежи.

„Много бързо се развиват отделни клетки на купесто-дъждовни облаци и те много се засилват на определени места за кратко време. Интензивен дъжд", каза той.

Климатологът коментира и последствията от последните бури, като посочи, че щетите често са резултат както от природните явления, така и от проблеми с инфраструктурата.

„Природата е нещо, с което ние просто няма какво да направим, освен да се съобразяваме с нея. Запушени шахти, още има в Пловдив локви. Явно инфраструктурата... Това е, което ние не сме си свършили работата", заяви Рачев, пише cross.bg.

По думите му през нощта и рано сутринта на 22 юли се очаква преминаването на студен фронт, който ще донесе допълнителна динамика на времето.

„Това е студеният фронт, който очакваме да мине нощес и утре, рано сутринта. Преди това ще има лабилизиране на атмосферата преди студения фронт", обясни той.

Въпреки нестабилното време до края на седмицата, климатологът очаква сериозна промяна от неделя.

„От неделя започва един период, в който почти съм убеден, с много голяма вероятност, че ще продължи до 5 август. Един 10-дневен период, в който ще бъде относително скучно - слънце, високи сутрешни температури, високи обедни температури", каза проф. Рачев.

Редактор "Екип на Петел",

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