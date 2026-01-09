Проф. Рачев: През следващите 48 часа ще усетим цялата красота на зимата

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

В никакъв случай да не се разкрачваме и да не гоним автобуси, защото едно подхлъзване води до травматологията. Много е студено, а тепърва ще става топло. Днес за кратко дори Враца показа един максимум от минус 7 градуса в малките часове. В момента е нула градуса. Затоплянето започва навсякъде и още на обед в София ще бъде 0 градуса и ще се задържи два-три градуса.

Така започна дежурната си прогноза за времето проф. Рачев.

Така ще бъде чак до вечерта, когато вече ще започне и да вали. Този фазов преход при нула, един-два градуса, и дъжд сняг, дъжд сняг ще бъде изключително опасен, допълни той.

Професорът обърна също внимание на невероятната разлика в температурите, която се получи преди няколко дни в Европа.

В Швеция и във Финландия температурите достигнаха до минус 30-31 градуса, докато Измир и Атина отбелязаха по същото време 20. Тоест една температурна разлика от порядъка над 50 градуса. Това е, защото тук е тропичен въздух от Северна Африка и дъха на Сахара, докато в скандинавските страни е полярен въздух, и в цяла Западна Европа продължава динамиката, каза още Рачев.

През тези 48 часа, днес по-късно, и в събота и в неделя, ще усетиме целият набор и цялата красота на зимата. В България ще има абсолютно всичко – дъжд, сняг и поледица със суграшица. След това ще има и силен вятър, и рязко понижаване на температурите, посочи по бТВ Георги Рачев.

