Проф. Рачев: Сложете си дребна дрешка в първия учебен ден

Редко Петров

Стопкадър бТВ

Проф. Георги Рачев обяви, че температурите от 35-40 градуса отдавна свършиха, но поне 30 градуса може да се видят.

Лошото според Рачев в момента е, че облачността е на изток от линията Русе-Кърджали. Тоест в западната половина е ясно и хубаво времето, въпреки че има малко облачета тук-таме.

Иначе ще повали днес в източната част на България, а прогнозите са за това, че понякога не се случва, каза професорът.

За първия учебен ден в понеделник специално ще обърна внимание, тъй като има много голяма вероятност в западната част на България да превали, макар и на малко места. И то точно в най- отвратителното време, в най-хубавото време между 9 и 12, когато децата ще са на училище, допълни Рачев.

След това ще изгрее това слънце, дето си казваме, като не знаеш какво ще стане, слагаш едни слънца и чакаш да видиш какво ще се случи. Сутринта в понеделник обаче си сложете някоя дребна дрешка, тъй като температурите ще са от 10, 11 градуса, заяви още по бТВ Георги Рачев.

