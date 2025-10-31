Проф. Рачев: Случи се нещо с язовир Искър само за три дни

Редактор: Недко Петров

Типично сухо и топло есенно време. В София и в някои други котловини има лека мъгла, която ще се разсее. Слънчевото греене в тези дупчици вече не е така, както е в планината. В планината е убийствено красиво, защото има страшно много ултравиолетова радиация, която ни представя височината на слънцето. Ужасно е, че сме с този въздух долу в котловините, с мръсотийката, и си го дишаме. Но сравнително добри са показателите на въздуха.

Това заяви проф. Георги Раченв.

Той допълни, че в следващите дни температурите ще стигнат до 23 градуса, преди средиземноморски циклон да мине през България във вторник срещу сряда и да ги понижи.

Дори и след циклона обаче хубавото и сухо време ще се запази. Може би малко да росне тук-таме някакъв дъждец, но ще е слаба работа. Малко валежи ще има в сряда, които ще са символика. Температурите ще са до 19 градуса, циклонът малко ще ги намали, но ще останат над нормата за този период. Времето ще е топло и става за кисело зело, допълни Рачев.

Язовир Искър за три дни напълни 10 милиона кубически метра. Това в лятно време е половината от месечната норма, които изпиваме и изкъпваме софиянци. Още малко трябва, за да се стигне лимита тези 60 процента, които са необходими, за да се изкара зимата, добави по бТВ Георги Рачев.

