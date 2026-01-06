Проф. Рачев: Снежната обстановка се отменя

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

В неделя и вчера беше много интересно в България, защото имаше части в страната, където имаше температури в порядъка на 17-18 градуса, а на други места те стигаха едва 2 – 5 градуса. В неделя София отбеляза 16 градуса, а Варна 20 градуса. Откакто се водят метеорологични наблюдения, това бяха най-високите температури за деня. Това ще се запази и днес, и в сряда. Но в четвъртък нещата ще се променят, защото над Средиземноморието ще се образуват нови два циклона, които ще определят времето у нас.

Това коментира пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

Определено идват валежи и те ще бъдат от дъжд, а в Румъния се очаква сняг. Времето е динамично и всичко се променя за ден. Температурите ще се понижат с 5 до 8 градуса. В събота ще премине второ смущение с някакви малки валежи. Не е сигурно дали ще имаме сняг, но ако има, той ще е в малко количество, посочи той.

За днес и утре в Албания, Хърватия, Гърция е обявен червен код за обилни валежи. В Босна и Херцеговина и част от Сърбия пък ще има доста сняг. В Сараево вчера имаше 50-60 см сняг, разказа той.

В Боровец ще е топло днес и утре, а в четвъртък се очакват превалявания. В петък нещата ще се успокоят, а в събота ще имаме малко по-топло време и за съжаление дъжд. Пълноправната зима ще е над 2000 м надморска височина, посочи той.

Интересното е, че в сряда се очаква и гръмотевична дейност, което не е характерно за зимата. Такава дейност се очаква най-вече в района на старозагорско.

По морето времето остава топло, като изключим нахлуването на фронта, който ще донесе силен вятър в порядъка на 50-60 км/ч и свързаните с него валежи. Но като цяло времето остава сравнително топло и в петък вече температурите ще се нормализират за сезона, коментира проф. Рачев.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!