Проф. Рачев: Става все по-топло и температурите стигат 17 градуса

Времето в България се затопля в следващите дни. Това обяви проф. Георги Рачев. В неделя по-късно следобед ще нахлуе следващия средиземноморски циклон и от запад на изток ще започне да вали дъжд, а над 1500-1700 метра и сняг. Това ще продължи и във вторник, и по всяка вероятност след това четвъртък и петък евентуално със следващия циклон в събота ни очаква хубаво и топло време.

Ще бъде доста топло тази седмица, която предстои, а прогнозите са и за следващата седмица да се запази това разпределение. Видяхме вече и кокичета в София, и ще става все по-топло и по-топло. Дано обаче не става много дълго време топло, за да може да не стане така, че за четвърта или за пета поредна година да нямаме кайсии и да нямаме пролетни плодове, заяви Рачев.

В Горнотракийската низина, в източната част, и Северна България в следващия петък се очакват максимални температури до 15 и 16 градуса, та дори тук се мъдрят едни 17. Ама дали е 17 или 15, не е чак толкова страшно топло, особено в източната половина. Това ще се задържи няколко последователни дни, с малко по-ниски температури от 10, 11 и 12 градуса в Западна България, добави в „Тази сутрин“ той.

