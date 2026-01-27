Проф. Рачев: Студът само ще ни близне

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Тази седмица ще е мрачничко, влажничко и по-топло от това, което би трябвало да бъде в края на януари. Така ще остане времето, но ще има захлаждане в неделя, но това касае повече Европа, а нас само ще ни близне леко студа и ще има дъждосняг, както казват моите студенти, които не са чели много.

Това съобщи за бТВ метеорологът проф. Георги Рачев.

Вчера за съжаление, валя страшно много и предимно дъжд, но след това го обърна на сняг и запечата тази снежна покривка и от днес приключва този процес. А след това очакваме повсеместни валежи и облачност, коментира той.

Искам да кажа нещо за смъртните случаи в САЩ заради студа и снега. Тези загинали обикновено са при транспортни проблеми и заради риненето на сняг, защото това е страшно натоварване на организма и на сърцето. Обикновено при студения въздух свиването на капилярите при тези, които имат проблеми и не знаят за това нещо, завършват със смърт. Така че риненето на сняг трябва да става бавничко и на порции, обясни професорът.

От четвъртък до събота ще вали и ще има леко понижение на температурите, но нито ще е толкова студено, нито пък ще вяли толкова много, посочи той.

Във Варна тази седмица попада в периферията на циклон, така че ще бъде доста топло, но и мокро. Морето вече е 6 – 8 градуса. Хубаво ще времето, дъждовно до неделя, посочи той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

