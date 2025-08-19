Проф. Рачев: Ураганът Ерин ще забие към България

кадър bTV

Ураганът Ерин ще се насочи към Европа, и ако се настани в Бискайския залив, ефектът му ще се усети и в България, това прогнозира по bTV климатологът проф. Георги Рачев. Той допълни, че движението на урагана може да донесе много топъл въздух от Карибите и ако това стане, следващата седмица у нас ще има нов, шеста гореща вълна за това лято.

Лятото продължава, подчерта проф. Рачев. „Трябваше да вали много, ама не”, коментира той и допълни, че нови дъждове се чакат между петък и събота, когато температурите ще паднат от 35-36 градуса на 27-28.

Земята е като бетон в Югоизточна България, каза още климатологът. Той допълни, че язовирите за напояване за почти на дъното си. Тези за питейни нужди са в относително добро състояние като за края на лятото, коментира проф. Рачев.

