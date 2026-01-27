Проф. Рачев: В България има 400 столетници, а трябва да са 10 000

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Климатологът проф. Георги Рачев направи много интересен коментар по bTV за броя на столетниците у нас и в Япония. Той заяви, че в Страната на изгряващото слънце броят на хората на и над 100 години скоро ще достигне тази година над 100 000.

„Ако го пренесем върху населението на България, у нас трябва да има 10 000 столетници. У нас са 400”, коментира проф. Рачев.

Според него в основата на тази разлика е философията.

„Да си усмихнат, да си позитивен към хората, но и да очакваш тези хора да ти върнат тази позитивна енергия. Обществото те предразполага да бъдеш вечно млад”, обясни Рачев.

Климатологът успя в това обяснение да вкара и вица, че захапката на косатката не е най-голямата, както казват учените, защото захапката на тъщата е винаги по-голяма.

