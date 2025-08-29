Проф. Рачев: В цяла Европа ще вали, само при нас не

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Климатологът проф. Георги Рачев обясни захлаждането, което се очаква между събота и неделя с остатъка от урагана „Ерин”, който премина Атлантическия океан и промени много характера си. „В цялата Европа ще вали, само при нас не”, заяви той по bTV.

Температурите ще паднат между двата почивни дни с 7-8 градуса, но само във вътрешността на страната. „Онези сладури по морето може и нищо да не усетят”, коментира проф. Рачев.

Той допълни, че валежите, които все пак ще паднат на места, няма да решат продължаващия проблем с безводието. „Всички язовири вървят надолу”, обобщи климатологът.

Рачев каза също, че към 3-4 септември ще има ново захлаждане, но като цяло новият месец ще бъде топъл. Това ще продължи и през цялата есен.

„Есента идва, но тя ще е доста топла”, заяви професорът.

