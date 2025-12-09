Проф. Рачев: Варненци ще щракат с пръсти, а жените ще се усмихват повече в следващите 12 дни

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Остатават 12 дни до настъпването на астрономическата зима и до тогава сняг няма да видим, тъй като влизаме в един сух период. Антициклона Даниела днес е над Южна България носи много топлина. Под влиянието на Даниела оставаме чак до средата на следващата седмица. Но добрата новина е, че есенните валежи напълниха язовирите и сега дори капка да не падне, имаме вода до горе.

Това съобщи пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

В събота минималните температури дори в Москва ще са 4 градуса. Така че минималните над цяла Европа ще са положителни. Максималните ще са около 10-12 градуса. Така че до преди Бъдни вечер остава много топло, ще има и слънце. Така че качете децата малко по-нависоко, за да поседят на слънчице, коментира той.

В края на периода максималните ще паднат с няколко градуса и ще настъпи едно никакво време, ще се мръква в 5 часа.

Варненци могат да щракат с пръсти. Чака ги типично топло време като за края на есента и началото на зимата. Отвреме - навреме ще се показва Слънчо, което е добре, защото слънцето създава по-добро настроение, а и жените се усмихвват по-често, което прави света още по-красив, коментира професорът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!