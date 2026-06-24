Проф. Рачев: Жеги до 35 градуса идват към България

Кадър БТВ

Адска жега обхваща България.

Докато бях навън, видях, че на северозапад са се образували купести облаци - така че днес почти навсякъде ще превали и прегърми. В петък обещах 24 градуса температура на морската вода - ето, вчера беше почти толкова. С тази препратка започна днешната си прогноза колоритният проф. Георги Рачев пред bTV.

В България е топло времето. А валежите ще са до четвъртък - петък. Градушките ще бъдат локално явление, няма достатъчно влага. Най-бруталните градушки, както знаем, са винаги в края на юни и началото на юли. Има вероятност, но сравнително ограничена.

След 15 юли процеса с градушките рязко спада, защото се затопля атмосферата, внесе успокоение проф. Рачев.

В София утре ще има леко захлаждане. Но и под чадъра можеш да изгориш, затова - пазете децата. Топло, хубаво лятно време. Нищо неестествено - страшно много слънце и тук таме дъжд.

В Пловдив ще е 2-3 градуса отгоре. Доста ще е топличко там. Тези сутрешни високи температури във Франция достигат до някаква степен и до нас. Но много хора могат да избягат от горещото - в Родопите, например.

Или в Пампорово, където времето ще е доста по-поносимо откъм температури.

В Приморско морето много прилича вече на гръцкото - слънцето е като закачено. Температурата вече е 22-24 градуса и ще продължи да се повишава. Валежи не се очакват. Дори и нещо да се случи към четвъртък - петък, то ще е само за допълнителна свежест.

В Албена също ще е много топло. Но там бризовата циркулация си оказва влияние.

В Русе 20 градуса минимална температура, а високите могат до достигнат и до 35 градуса, пише Блиц.

В Плевен гръмотевичната дейност е до четвъртък, после остава едно пасторално и лятно. Тихо и спокойно ще стигнем до 1 юли и влизаме във втория най-представителен летен месец.

Редактор "Екип на Петел",

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