Проф. Рачев: Задават се ледени дни към Нова година

По празниците живот и здраве ще започне дъжд и ще продължи. Особено голяма е вероятността на 26-и да има сняг в Предбалкана и високите котловинни полета. Може да е малко и да не е кой знае какво, но ако тръгваш да пътуваш с кола, всичко трябва да е заредено.

Това заяви проф. Рачев.

Според него синоптична обстановка вещае много динамично време, а за Нова година ще има студ, и може би сняг.

А двата модела също са тотално разединени. Едните дават сухо, а другите дават повече валежи.

Иначе от понеделник средиземноморски циклон ще определя времето. От понеделник се сбогуваме и със слънцето, ще бъде мрачничко и дъждовно, с много облаци. Така ще продължи по време на целия празник. Вкъщи ще бъде доста добре и по-топличко, а навън калничко, продължи той.

Точно на Коледа, на 25-ти, температурите сще а 5-6 градуса и ще е сравнително топло за Коледа, така че може да се поразходим малко натежали от празничната вечер. Преди това от неделя започва мрачен валежен период, а в София ще превалява. Към Нова година предстои понижение на температурите, минусови. Могат да се появат ледени дни и една, две снежинки, добави по бТВ Рачев.

