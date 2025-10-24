Проф. Рачев: Започват обилни валежи, после настъпва Циганското лято

Редактор: Недко Петров

Времето днес и утре остава топло, но после предстои рязък обрат. В неделя срещу понеделник ще нахлуе свеж и богат на влага въздух, в резултат на което ще има обилни валежи над по-голямата част в България. Тези 30 литра на квадратен метър едва ли ще се осъществят, но 20 поне ще има. Най-силно ще вали в понеделник, обяви проф. Георги Рачев.

В сряда ще бъде най-хладно, с максимални температури между 14 и 18 градуса. На 30 и 31 октомври горе-долу ще сме в нормата, тъй като сега сме само едни градус под нормата. Ноември обаче ще дойде с по-високи температури, тъй като нормата вече за ноември ще е по-ниска, добави той.

Към края на октомври и 1 ноември идва Циганско лято, и на Боби Лазаров киселото зеле ще втаса, затова някъде да го сложат на хладно, за да да може да има реакция. През първото десетдневие на ноември температурите ще са високи, и ни очаква сухо и слънчево време, особено по обед. Такова, каквото е Циганското лято. Ако прогнозата е вярна, Циганското лято ще продължи от последните два дни на октомври до първата седмица на ноември, каза още Рачев.

