Проф. Рачев обяви новина за режима на водата и два язовира

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Категорично няма да имаме зимни температури до кря на месеца. Това увери проф. Георги Рачев. Той обърна внимание как на североизток и югоизток е много по-топло, отколкото би трябвало да бъде въобще.

Да, на северозапад е малко по-хладно, и сега дори пак към пишещите братя: Спестете ги тези такива страшни заглавия, че зимата ни блъска и затрупва. Няма нищо такова. Вали, влажно е, понапълниха се язовирите. Язовир Искър почти е пълен догоре. Малко трябва на Камчия, малко да се позапълни и на Йовковци, каза Рачев.

Имаше една похвала, че са останали много малко хора, които са на режим на вода. Сега дали има качеството водата е друга тема, а и с големите загуби по мрежата нещата са страшни, продължи той.

Рачев допълни, че циклон ще премине през България и с него в неделя ще нахлуе от северозапад малко по-свеж въздух, който ще понижи температурите и ще настъпи захлаждане.

Температурте ще паднат със 7, 8 градуса и от 20 изведнъж ще станат 12, 13, 14 градуса, много сериозно захлаждане. Но нямаме още евентуално сняг. Във вторник, сряда и четвъртък ще има леко затопляне, и от петък започва един по-дълъг период с влажно и валежно време, както и в температурно отношение, каза още по бТВ Георги Рачев.

