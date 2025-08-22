Проф. Рачев постави медиите на място

Редактор: Недко Петров

Проф. Георги Рачев „клъвна“ медиите с типичния си хумор. Повод за това му дадоха публикациите, че става хладно в България, което не е характерно за лятото. Това че три дни ще паднат температурите, нищо не означава. 25 градуса са те, ами лято е, какво е. Противно на написаното от средствата за масово поразяване, както ги наричаме със студентите ми, заяви Рачев.

Той призна, че днес ще нахлуят два студени фронта, които ще донесат по-свеж въздух. Температурите обаче няма да се срутят, нито ще пропаднем и ще замръзнем.

Според Рачев ще има ветрец и ще превали главно в Северна България и Североизточна България.

Чудесно, много хубаво и това всичкото ще приключи до полунощ. От утре настава друго време, с други ветрове в събота, неделя и понеделник. Много хубаво време, много свежо, след което от вторник отново започват да се увеличават температурите. И така до четвърти, пети, с временно захлаждане, съвсем нормално и естествено е това, допълни Рачев.

Днес ще започне да вали в Западна България около 12. В Североизточна България дъждът ще приключи някъде към 8:10 вечерта. Ще продължава да си е доста топло и ще продължи да бъде. Що се отнася до валежите, до 10-15 литра ще паднат на квадратен метър, нищо чудно на някои петънца да паднат и 20 литра. Но общо взето валежите няма да са кой знае какво. Има нужда да вали, но засега криво ляво големите питейни язовири са много добре, каза още по БТВ Георги Рачев.

