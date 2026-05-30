Проф. Радулов: Руски и украински анклави се създават в България

Кадър БНТ

По Черноморието има проблем с руски и украински граждани, които се опитват да създадат собствени анклави на територията на България и представляват заплаха за националната сигурност. Това коментира в предаването на Радио Варна „Позиция“ бившият депутат от МЕЧ проф. Николай Радулов, който е специалист по национална сигурност. Според него, фирмата, построила незаконния жилищен комплекс в Баба Алино има покровители на високо ниво.

„Няма как да си мислим, че специалните служби не са получили информация и не знаят какво става в Баба Алино. Това означава, че някой им е разпоредил текущи разработки да не бъдат завършени или да бъдат замразени. Очевидно пари са раздавани, а парите могат да бъдат проследени. Може да се провери и кои са собствениците на жилища в този комплекс. Много е възможно те са от местната и централната власт или техни роднини и тогава ще стане ясно кой е опънал чадър над този проект. Трябва да се има предвид, че тук са раздавани и много пари в кеш, които са трудно проследими“, коментира проф. Радулов.

Според Николай Радулов, ако се стигне до събаряне на страдите, собствениците на апартаменти могат да потърсят правата си в съда, като заведат искове срещу община Варна. Той подчерта, че: „Отговорни за това, което се е случило в тази местност са, както настоящите управляващи във Варна от ПП/ДБ, така и бившите от ГЕРБ“.

