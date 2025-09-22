Проф. Семов би камбаната: Най-важното честване за България е пред провал

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

В Деня на Независимостта конституционният съдия и общественик проф. Атанас Семов предупреди по БНТ, че държавата ни бездейства за подготовката на най-важната историческа годишнина за България. Става въпрос за 150 години от Априлското въстание, които ще честваме догодина.

Това е най-важната годишнина след отбелязването на 1300 години България, заяви юристът. Той подчерта, че още няма национален комитет за честването, няма определен бюджет и програма. Според проф. Семов това е недопустимо половин година преди това изключително важно събитие и то може да завърши с провал. Има усилия само на местно ниво, предупреди той.

Това, за което копнеем днес, е по възможност по-интелигентни политици, повече законност и повече ценности в обществото, каза конституционния съдия. В празничния ден то не скри разочарованието си, че всекидневието ни е завладяно от дребнотемие.

Семов нарече българската демокрация „демокраДция”, защото в България се крадат даже изборни резултати, а във властта влизат „нищожества”.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!