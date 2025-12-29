Проф. Станчев от Украйна: Президентите са хвалят, че са се споразумели, а хората загиват

кадър Нова телевизия

Не съм толкова оптимист за спирането на войната, колкото президентите Зеленски и Тръмп, това каза по Нова нюз преподавателят в Харковския университет проф. Михаил Станчев. Той нарече изявленията им след двустранната им среща „глупости” и заяви, че не иска да ги повтаря.

Професорът коментира, че не разбира какво съгласие са постигнали президентите, след като решенията на практика се превръщат в нова спогодба застатута на Украйна. Стачев подчерта, че въпросът за числеността на украинската армия остава нерешен, а освен това е скептичен за бъдещето на страната като член на ЕС.

„Преговорите между САЩ и Украйна не постигнаха нищо”, обобщи той. Според проф. Станчев, Русия тепърва ще има думата по споразуменията между двете страни и ще предявяват претенции, а те са ясни - отстъпване на територии.

„Хвалят се, че са постигнали споразумение, а хората продължават да загиват”, подчерта той.

