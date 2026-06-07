Проф. Стелиян Димитров: Незаконното строителство край Варна е можело да бъде засечено много по-рано

Снимка: Булфото

Незаконното строителство край Варна е можело да бъде засечено много по-рано чрез публично достъпни сателитни данни и информация за устройството на територията. Това заяви пред Фокус проф. Стелиян Димитров, ръководител на катедра "Геопространствени системи и технологии" към Софийския университет относно казуса с "Баба Алино".

По думите му обективна информация за промените в територията е съществувала и е била достъпна за институциите.

"Сателитните изображения и устройствени данни лесно могат да бъдат съпоставени, така че да се установяват навреме подобни случаи. Информацията за тази територия съществува обективно. Има сателитни данни, има публикувани данни за устройството на територията на общината и те могат лесно да бъдат свързани, така че да се предприемат по-навременни мерки", посочи проф. Димитров.

Интензивно застрояване за малко повече от година

Анализът на сателитните изображения показва, че до август 2024 г. в района не са били налице съществени изменения. В сравнение с изображения от 2015 г. територията е изглеждала почти непроменена.

Ситуацията се променя рязко в периода между 2024 и 2026 г., когато се появяват множество нови постройки.

"Между 2024 и 2026 година има много интензивно застрояване на района и се появяват въпросните сгради. Всичко се е случило за година, година и малко", обясни проф. Димитров.

По думите му принципно съществува възможност за развитие на подобен тип строителство, но само след изпълнение на всички законови процедури и изисквания.

"Общият устройствен план казва, че тези територии могат да бъдат урбанизирани. Разбира се, това трябва да стане при спазване на всички норми и процедури, предвидени от законодателя. Северната част на района е определена за територии с курортни функции, а южната - за жилищно застрояване с по-ниска плътност", подчерта той.

"Най-странният момент е, че инвеститорът е предпочел да строи практически незаконно, вместо да извърви пътя за реализиране на проекта в съответствие с нормативната уредба", коментира проф. Димитров.

Всяко строителство променя природната среда

По отношение на въздействието върху околната среда проф. Димитров беше категоричен, че всяко строителство в естествена среда води до промени в екосистемите.

Според него изграждането на сгради неизбежно води до премахване на растителност, намаляване на биоразнообразието и промени в начина, по който функционират природните процеси в района.

"Променя се начинът, по който се формира повърхностният отток, начинът, по който се осъществява инфилтрацията на водите, както и функционирането на екосистемите като цяло. Всичко това оказва влияние върху природната среда", обясни той.

Според него е рано да се прогнозира как ще приключи казусът. Той припомни и други случаи на оспорвано строителство по Черноморието, при които първоначалните твърдения за незаконност впоследствие са били предмет на продължителни съдебни и административни спорове.

"Мисля, че няма да бъде толкова лесно тези сгради да бъдат премахнати. Какви документи съществуват и как точно се е стигнало до сегашната ситуация трябва да установят компетентните органи", заключи проф. Димитров.

Редактор "Екип на Петел",

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