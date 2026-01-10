Проф. Стоянович: Еврото не вдига цените нощем. Това го правят конкретни хора, които трябва да бъдат глобявани

кадър bTV

Около еврото има „цирк и еуфория“, характерни за българската склонност сами да си създаваме проблеми, да ги изживяваме драматично, а след това да установяваме, че не са били толкова страшни. Това каза в коментар по bTV историкът проф. Петър Стоянович

„Хората се оправят. Това е междинен период – един буфер от месец. От началото на февруари нещата ще се изчистят в огромна степен“, прогнозира проф. Стоянович.

По отношение на сигналите за неправомерно връщане на ресто и покачване на цени той подчерта, че проблемът не е в еврото, а в контрола. Законите са ясни, но спазването им е слабо.

„Имаме добри закони и едно от най-лошите им прилагания“, коментира професорът и допълни, че когато държавата не функционира ефективно, се създава усещане за безнаказаност.

Историкът беше категоричен, че спекулата не бива да се обяснява с валутата. „Еврото не вдига цените нощем. Това го правят конкретни хора, които трябва да бъдат глобявани и наказвани“, уточни той.

По темата за недоверието към институциите проф. Стоянович направи сравнение с други европейски държави, където дисциплината е наложена с реален контрол, санкции и последователност, а не „по рождение“.

Относно носталгията по лева и видеата в социалните мрежи на хора, които заявяват, че ще продължат да го използват, той беше ироничен: след преходния период левът ще остане единствено като сувенир или предмет за игра. В този контекст припомни исторически факт – че още след Освобождението Стефан Стамболов е предлагал България изобщо да няма собствена валута, а да приеме френския франк, за да се интегрира по-бързо в Европа.

В заключение проф. Стоянович подчерта, че приемането на еврото е стратегическа стъпка, която доближава България до Европа и я отдалечава от геополитически рискове. Истинските въпроси според него са други – как да станем ефективни членове на ЕС и НАТО и какво означава да си българин в съвременния свят.

