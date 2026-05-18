Проф. Стоянович за Дара: Да направи максимално бързо, каквото може, защото ще я забравят като ланския сняг

кадър: бТВ

След историческата победа на Дара с песента Bangaranga на "Евровизия" имаме шанса да разкажем за България пред над 160 милиона души. Какво показваме? С какво искаме да ни запомнят? И как трябва да покажем нашата история, култура, традиции и забележителности? Как се прави така, че Евровизия да не мине просто като шум за една седмица, а да остави трайна следа?

„Изключителен успех, откъдето и да го погледнем. Първо, България никога не е печелила „Евровизия“. Второ, никога в историята на конкурса не е имало такава разлика между първия и втория. Това говори достатъчно само по себе си“, коментира пред bTV маестро Найден Тодоров, бивш министър на културата, за историческата победа на страната ни в конкурса с изпълнението на DARA и песента Bangaranga.

“Oгромен личен успех за Дара e да преодолее целия хейт и да представи страната си по този начин. В момента тя е герой на всички. Но тя е герой, който е победил „системата“ - начина, по който мисли обществото. Може би сега е моментът да се замислим как да променим тази система, как да променим „софтуера“, така че занапред той да подпомага хора като Дара, за да имаме повече такива случаи“, посочи той.

„Маестро Найденов е бил по-скоро министър на културата, затова е малко по-оптимистичен. За жалост, в чипа е цялата история. Трябва да сменим чипа. От друга страна, трябва да бъдем реалисти. Трябва да сме напълно наясно, че ние, въпреки немалката си територия, сме една относително малка страна в света. Тоест всяка възможност, под каквато и да е форма, да излезем напред, е огромен шанс за България“, отбеляза професор Петър Стоянович, също бивш министър на културата.

„Дали ще е футбол, дали ще е Bangaranga – няма абсолютно никакво значение. Важно е да сме някъде напред и поне голяма част от нацията ни да застава, ако не с пари и усилия, то поне с емоцията си зад усилието на някого, който я представлява“, коментира историкът.

"Сега имаме голям шанс наистина да рестартираме чипа. От друга страна, не бива да забравяме какво се случи през 1994 година след голямата еуфория. Това, което последва в спорта, не беше най-хубавото. Обаче в момента имаме шанс. Получаваме втори шанс да поправим нещата. Да се възползваме по начин, по който не просто да покажем България за три дни пред света, а да се променим самите ние. Защото сега се изисква от нас едно насилствено променяне в рамките на една година. Да се променим така, че оттук нататък такива неща да бъдат по-често възможни", посочи маестро Найден Тодоров.

"Според мен трябва най-сетне да действаме като малко по-хладни реалисти. Спечелихме този важен конкурс. Това момиче стои пред нас – младо, енергично и готово за нови подвизи. Дайте като държава да помислим къде най-добре ще можем догодина да проведем този конкурс. Не да се избият два или три града само за да си лепнат табелката „Евровизия“, а да видим кой е с капацитет да свърши тази работа", коментира проф. Стоянович.

"Държавата, в лицето на правителството – ето, имаме ново правителство, се надявам да е осъзнала прекрасната възможност, която има. Отсега да започне да подготвя нашето представяне, а не да го правим като за Априлското въстание“ – в последния момент да се сетим. И да направи така, че догодина България да бъде представена по еднакво добър начин – и в културната част, и в туристическата, и в транспортната, и в инфраструктурната. Да не правим всичко в последния момент, да не го правим „О, Шипка“, да не го правим с последните пари, които оттук-оттам някак се пренасочват", допълни още той.

"Нека погледнем екипа на Дара. Какъв беше той? Пъстър. Гърция, Румъния, Швеция… Тоест номерът е да бъдем заедно. Бъдем ли заедно – ще успеем", коментира маестро Тодоров.

"Номерът е да изградим визия как искаме да покажем себе си. Още един урок, който можем да научим от нейното представяне, макар и труден за усвояване. В какво се състоеше успехът ѝ? Аз бях във Виена в момента, когато се случваха събитията. Хората около мен коментираха, търсеха в телефоните си още преди полуфинала. „Какви са тези неща? Какво значи кукери?“ Ако тя беше отишла с кукерски маски и носии, щеше да изглежда смешно. Но тя успя, заедно с екипа си – очевидно феноменален екип – да представи това по един абсолютно модерен начин. Взимаш нещо българско и го показваш така, че младите да го възприемат", посочи още той.

"В много удачен момент печелим „Евровизия“, защото бюджетът за тази година още не е готов. Това означава, че може още отсега да се подпомогне общината, която ще организира събитието. Всичко това трябва да бъде предвидено като средства", отбеляза Найден Тодоров.

"Съвети не знам дали трябва да ѝ даваме – тя успя въпреки съветите. Моето послание към младите хора е - вървете напред, защото очевидно вие сте бъдещето. И ако ви говорим глупости – не ни слушайте много", каза маестрото.

"Мисля, че всеки успех има кратка годност, особено в България. Да направи максимално бързо, каквото може, защото ще я забравят като ланския сняг", отбеляза проф. Стоянович.

