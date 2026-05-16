Проф. Стоянович за Дара и Бангаранга: Няма как в този век да разчитаме за световна слава на църковния хор към храм „Св. Онуфрий“

Стопкадър бТВ

Наш професор защити Дара от нападките.

„Ние не можем да разберем като нация, като общество, че е ужасно важно да можем да промотираме, да рекламираме относително малка България в огромния свят – с каквото можем“. Така историкът проф. Петър Стоянович коментира яростните критики в социалните мрежи към певицата DARA и песента Bangdranga, които ни представят на „Евровизия“.

По думите му България трябва да използва всяка възможност за международна видимост, а музикалният конкурс е именно такава сцена.

„Няма как в 21. век да разчитаме единствено и само, че примерно църковният хор към храм „Св. Онуфрий“ ще може да спечели световна слава за България“, каза още той.

Професорът призна, че не е слушал подробно песента Bangaranga, но защити изпълнителката срещу негативните реакции в социалните мрежи.

„Да се въздържим да плюем едно безспорно пробивно и талантливо дете“, призова Стоянович.

Той коментира и обвиненията към DARA и песента ѝ, които според него са крайни и абсурдни.

„Като гледам в интернет какви реакции има, се Връщам във викторианската епоха. Едва ли не тази Bangaranga и тя самата била сатанистка и такива глупости“, каза историкът.

Стоянович направи и по-широк коментар за отношението на българското общество към популярните личности: „От „осанна“ до „разпни го“ крачката е много малка“, подчерта той, като добави, че хората в публичното пространство трябва да са готови „днес да бъдат обожавани, а утре да бъдат мачкани с краката“.

Историкът обърна внимание и на склонността на българите да оценяват успехите си едва след международно признание.

„В България това е национален спорт. Обикновено нас или ни освобождават отвън, или ни похвалват, или критикуват. Ние чак като свършим тази работа отвън, се оглеждаме да разберем какво е станало с нас“, заяви той.

Проф. Стоянович прогнозира, че при евентуална победа на DARA на „Евровизия“ обществените настроения рязко ще се обърнат.

Утре, ако това момиче спечели „Евровизия“, цяла България ще каже: „Аз я подкрепях безрезервно“, коментира той.

