реклама

Проф. Стоянович за Дара и Бангаранга: Няма как в този век да разчитаме за световна слава на църковния хор към храм „Св. Онуфрий“

16.05.2026 / 12:23 2

Стопкадър бТВ

Наш професор защити Дара от нападките.

„Ние не можем да разберем като нация, като общество, че е ужасно важно да можем да промотираме, да рекламираме относително малка България в огромния свят – с каквото можем“. Така историкът проф. Петър Стоянович коментира яростните критики в социалните мрежи към певицата DARA и песента Bangdranga, които ни представят на „Евровизия“.

По думите му България трябва да използва всяка възможност за международна видимост, а музикалният конкурс е именно такава сцена.

„Няма как в 21. век да разчитаме единствено и само, че примерно църковният хор към храм „Св. Онуфрий“ ще може да спечели световна слава за България“, каза още той.

Професорът призна, че не е слушал подробно песента Bangaranga, но защити изпълнителката срещу негативните реакции в социалните мрежи.

„Да се въздържим да плюем едно безспорно пробивно и талантливо дете“, призова Стоянович.

Той коментира и обвиненията към DARA и песента ѝ, които според него са крайни и абсурдни.

„Като гледам в интернет какви реакции има, се Връщам във викторианската епоха. Едва ли не тази Bangaranga и тя самата била сатанистка и такива глупости“, каза историкът.

Стоянович направи и по-широк коментар за отношението на българското общество към популярните личности: „От „осанна“ до „разпни го“ крачката е много малка“, подчерта той, като добави, че хората в публичното пространство трябва да са готови „днес да бъдат обожавани, а утре да бъдат мачкани с краката“.

Историкът обърна внимание и на склонността на българите да оценяват успехите си едва след международно признание.

„В България това е национален спорт. Обикновено нас или ни освобождават отвън, или ни похвалват, или критикуват. Ние чак като свършим тази работа отвън, се оглеждаме да разберем какво е станало с нас“, заяви той.

Проф. Стоянович прогнозира, че при евентуална победа на DARA на „Евровизия“ обществените настроения рязко ще се обърнат.

Утре, ако това момиче спечели „Евровизия“, цяла България ще каже: „Аз я подкрепях безрезервно“, коментира той.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
1
0
kjk (преди 46 минути)
Рейтинг: 206238 | Одобрение: 20873
Залюбили се двама млади от консервативни семейства и решили с*кс само след като се оженят. Оженили се те и дошло време за първата брачна нощ. Отишло момчето в банята, излязло след малко, оттам с пижама и шапка на главата, легнало и заспало. На следващата вечер момичето се нагласило за с*кс, момчето пак влязло в банята и излязло, облечен с пижама, шапка на главата, вълнени чорапи и ръкавици, легнало и заспало. На третата вечер, момичето сложило възможно най-еротичното си бельо и зачакало. Момчето излязло от банята, облечен с пижама, шапка на главата, вълнени чорапи и ръкавици и дебел кожух, закопчан догоре и си легнало. Тук вече жената не издържала и ядосано се провикнала: - Абе мъжо, ти не знаеш ли, че имам дупка между краката си? - А, пък аз се чудех, откъде ми духа…
3
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 610859 | Одобрение: 119104
Монахиня се качва на стоп... Младата красавица, която спира, е със страхотна кола, скъпи бижута, маркови дрехи... Монахинята повежда разговор: - Мило момиче, толкова си млада, кога успя да спечелиш за всичките тези блага? - О, имам няколко любовника – първият ми подари колата и се грижи за сервиза и горивото, вторият ме облича и ми купува диамантите, а с третия обикалям света... Монахинята се замислила дълбоко... Вечерта на килията й се чука тихичко три пъти... Тя раздразнено крещи: - О, отец Онуфрий, я да ми се махаш с тия вафли...!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама