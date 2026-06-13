Проф. Стоянович за матурите: Нивото много падна, сега завършващите в голяма степен са полуграмотни

Стопкадър бТВ

Общото ниво на българската гимназия преди е било много по-високо. Сега завършващите гимназия в голяма степен са полуграмотни. Това каза в предаването „Тази събота“ историкът проф. Петър Стоянович.

След като излязоха резултатите, се оказа, че това са най-високите резултати от въвеждането на матурата през 2008 г. досега.

„Не може от днес за утре да сме станали по-сръчни, по-умни и по-подготвени, защото знаем състоянието, в което се намира средното ни образование. То е много далеч от нивото на добре подготвен гражданин на Европа и света“, коментира за бТВ проф. Стоянович.

Според него или сложността е намалена, или по административен път резултатите са направени по-добри. „Преди година-две-три резултатите бяха толкова катастрофални, че тогавашните управляващи бяха на ръба на нервна криза – и с право“.

„Ако има обективно измерване на знанията и подготовката, ще се видят гигантските разлики между големите градове, бившите окръжни градове и селата“, смята той.

Проф. Стоянович сподели, че ходи на срещи и вижда как на матурите в селата всички са с почти 6. „Половината от тези хора не знаят български, а имат отлични оценки по литература“.

100 работи бяха анулирани по време на матурите заради абсолютно идентични текстове в свободния отговор. „Подготвят се за депутати вероятно, за да са винаги единодушни“, пошегува се проф. Стоянович.

„Ако образователните власти искат да прекратят преписването, могат да го направят. Аз съм минал военна комисия и знам, че винаги могат да погледнат там, където никой не очаква. Доброто желание понякога извинява лошото изпълнение, както е казал Уилям Шекспир“, коментира той.

По думите му проблемът е друг. „Този млад човек утре ще вземе диплома и ще ви оперира. И ще ви зашие крака под мишницата“.

„Ако човек си вземе диплома формално – добре. Въпросът е, че после ние разчитаме на него като специалист, който да представлява страната пред света“, обясни историкът.

Според него няма проблем да засилим мерките. „Ако ги хванем, трябва да ги лишим от училищни права, може да ги върнем в първи клас. Ако човек знае, че ще му падне главата, когато излъже, няма да го направи. Аз съм за доста по-тежки мерки“.

„Същото е като при престъпниците, които правят нощни гонки, карат без книжка, на шест бири и малко бяло. Докато ги галим по главата и им търсим адвокати – така ще бъде“, смята той.

По думите му сега проверките са се засилили, но първата седмица след репортаж винаги е така. „На осмия ден вече няма никой. Дори и Трета световна война да почне в понеделник – в събота и неделя ще я забравят“.

Проф. Стоянович коментира и това, че синдикатите не желаят да има национално външно оценяване след 4. и 10. клас.

„Плюсът е в три посоки: първо – вдига се разходът за хапчета за кръвно при родители и баби. Второ – увеличават се посещенията при психолог, защото детето е като в капан. Трето – държавата се заблуждава, че повишава знанията чрез тези изпити. Не виждам нужда от НВО, може просто да има контролни и класни работи“, обясни той.

„Преди години, когато заминах да уча в Европа с диплома от София – почти отлична матура, във Виена не можаха да повярват. А аз не се бях и явил, взимаха се средноаритметично нещата. Просто в различните държави системите са различни“, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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