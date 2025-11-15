Проф. Стоянович за прегазеното куче Мая: Шокира ме как не му мигна окото

кадър bTV

„Че е куче и че е лекар, всъщност няма никакво значение. Всяко жестоко убито живо същество вече по законите на цивилизацията трябва да бъде изключително ясно и аргументирано санкционирано“, каза проф. Стоянович по случая с прегазеното куче в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV.

„Ние продължаваме да смятаме, че тези мерки, включително срещу жестокостта, някой е дошъл и ни ги е наложил и ние трябва да ги спазваме, за да се правим на европейци. Виждам, че сред голяма част от населението продължава да битува разбирането „Абе, някакъв кон, някакво куче, голяма работа“, допълни той.

„Шокира ме спокойствието, с което един човек в 21. век може да прегази живо същество без да му мигне окото. Забележете, не става въпрос по случайност да го блъсне – този господин се е върнал на заден ход, за да довърши това, което е направил. Докато имаме подобен вид мислене и вътрешно се чудим как да реагираме, значи още не сме достатъчно читави“, каза той.

И обясни че насилието над животни у нас не е прецедент, а тенденция:

„Продължава да има хора, които тровят котки с трихинин, кучета а антифриз. Вижте какви кранти се движат из страната, карани от джигити и полукаубои със социална гаранция за своята национална издръжка“.

„Но в следващия момент – забележете прекрасната военна болница как реагира първоначално – ние можем да се произнесем само по професионалните качества, а не по моралните и човешките. Не искам да бъда краен, но има моменти, в които просто дълбоко се учудвам. И слава Богу, че вече има достатъчно развита мрежа от природозащитници, за да може да упражнява натиск“, допълни професорът.

