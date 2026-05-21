Проф. Светла Янчева е новият директор на БАБХ

снимка: БАБХ

Новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните е проф. Светла Янчева. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Министър-председателят Румен Радев освободи от длъжност досегашния изпълнителния директор на Агенцията д-р Ангел Мавровски. Отстраняването на Мавровски от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Д-р Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство, предаде БНТ.

Пламен Абровски, министър на земеделието на храните: "Чух се с д-р Мавровски, помолих го чисто колегиално и джентълменски да организира приемане и предаване, на което лично ще му благодаря за направеното. Защото трябва даима приемственост, а не да отричаме свършеното до момента, съвсем нормално е нов екип да се сформира от нови хора."

