Проф. Тагарев: Стоянов обявява друг вид политика, без да е ревизирана от НС

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Военната ни индустрия прави небивали досега огромни обороти в последните години и около 4% от БВП се формира от нейната дейност, затова уточнението на министър Димитър Стоянов и на премиера Румен Радев прозвуча успокояващо за около 70 хиляди души, които са заети в тази индустрия и разчитат на нея за изхранването си. Това каза пред БНР военният експерт проф. Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната.

"Що се отнася до това оръжие - въоръжение и техника, което е с отпаднала необходимост, очакван е този ход на новото правителство, но трябва да се отбележи, че всичко, което сме предоставили до момента, се основава на няколко решения и декларации на Народното събрание, които формират такава политика и дават такъв знак на изпълнителната власт. Лош знак е, че министърът на отбраната обявява друг вид политика, без тя да е ревизирана от Народното събрание. И то при положение, че партията на г-н Радев има пълно мнозинство и може без проблеми да вземе това решение, може би ги е страх от дебат", поясни той.

По думите на проф. Тагарев посланията на премиера и на министъра на отбраната са за вътрешната аудитория, т.е. Радев и Стоянов говорят на своя електорат, но произведоха заглавия в световните медии, които дадоха много негативен знак за западните ни партньори и за Украйна: "По този начин се противопоставят на една трайна и добре обмислена европейска политика за оказване на помощ за Украйна, като, помагайки на Украйна, ние защитаваме себе си. По тази политика няма никакви дискусии, тя е абсолютно ясна и навън няма как да се възприеме по друг начин, освен като противопоставяне на тази обща политика".

Ситуацията се променя и Украйна показва, че има силни карти, а руската икономика все повече се затруднява, и точно в този момент нашето правителство да тръгне срещу Украйна, срещу европейските и българските интереси - това е изключителна груба грешка, смята проф. Тодор Тагарев: "Един ден ще дойде време за възстановяване на Украйна и там ще се изсипят стотици милиарди евро и всеки ще търси своето място в това възстановяване, а на България ще се гледа не с добро око и няма да има доверие".

Той изтъкна, че търсенето на въоръжение и боеприпаси от класически тип относително намалява в момента, а същевременно Европа разви много мощен капацитет за производство на такива боеприпаси: "Поръчки, които вероятно са с намаляващи обеми, няма да отиват в посока, в която се наблюдава политически риск. Днес премиерът или министърът казва едно, а утре - друго, това се възприема като политически риск. И България ще бъде по-надолу в списъка от страни - производители, от които може да се поръчат боеприпаси, именно заради политическия риск, което пък ще има икономически последствия, вероятно".

novini.bg

Редактор "Екип на Петел",

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