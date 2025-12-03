Проф. Тодор Кантарджиев: Време е за маските, идва опасен подвид на грип А

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Случаите на ковид намаляват, а идването на грипа се забави, но с това свършват добрите новини, това каза по Нова нюз проф. Тодор Кантарджиев. Специалистът каза, че до две седмици очаква значително увеличаване на случаите на грип, който е особено опасен, защото представлява нов мутирал подвариант на тип А.

Той обясни, че в Европа вече има много случаи и характерното за тях е, че ваксината действа по-слабо. За справяне с проблема е добре да имаме под ръка предписано от лекар лекарство срещу грип, а когато някой в семейството се разболее, останалите не е лошо да вземат по една таблетка профилактично.

Вече е време за маските, за по-сериозна хигиена на ръцете и за проветряване на помещенията, заяви проф. Кантарджиев. Той добави, че пикът на новия грип ще е в края на януари и началото на февруари. Ако ще се ваксинирате, ваксинирайте се сега, призова специалистът.

