Проф. Томов: Чуйте ме добре, има причина за криза

Редко Петров

Стопкадър БНТ

Този бюджет няма да доведе сам по себе до криза, но има втора причина, поради която може да доведе до криза. Искам зрителите да ме чуят много внимателно. Никога, никога, когато правим бюджет, през 30-годишната ни история, ние имаме няколко случая, три или четири, когато бюджетът е повод да скара цялото общество. Когато качваш в два сектора – военните и МВР, след което започваш да атакуваш администрацията, тя скача и тя да иска, и в момента имаме верижно искане на заплати.

Това каза проф. Александър Томов.

Всички искат по-високи заплати. Казват, всеки един полицай може да взема 3000 лева, как ние в индустрията да взимаме 1800. Ето, оттук идва проблема, тъй като оттук идва това масово недоволство, и това беше сбъркано, сбъркана технология, продължи той.

Томов призна още, че не се притеснява от препратките, които се правят с миналото, през 1996-1997 с времето на Виденов, че тогава и сега БСП са писали бюджета.

Ситуацията е различна. Тогава напуснах БСП, напуснах всичко, напуснах кариера, защото се противопоставих официално на решението от 1993-та, четвърта и пета, които доведоха до това нещо. Пресилено е, друга е ситуацията сега. Ние влизаме в еврозоната, има стабилитет, ние досега бяхме във валутен борд. Мисля, че сами по себе си, ще се спасим, стига да не направим други грешки. Не бива повече да се отива в централизация на брутния вътрешен продукт, посочи още по БНТ Александър Томов.

