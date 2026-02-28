Проф. Топалов: Ако управляващите в Иран смятат, че режимът е заплашен, те имат интерес да разширят конфликта

Стопкадър Нова Нюз

Наш професор с интересна версия за случващото се в Иран.

Не съм убеден, че това е краят на режима на аятоласите. Даже си мисля, че е доста пресилено и оптимистично да си мислим, че режимът ще приключи, и то доста бързо. Това заяви преподавателят по сравнителна политология в Бостън проф. Любомир Топалов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му, ако управляващите в Иран смятат, че режимът е заплашен, те биха имали интерес не да деескалират, а да разширят конфликта. "От чисто прагматична гледна точка, ако управленците в Иран, аятолахът и хората около него знаят, че това е краят на режима, те като че ли имат най-голям интерес да увеличат този конфликт, колкото се може да се разпространи, колкото се може повече", посочи той.

Според него целта би била не само да бъдат засегнати американските интереси в региона, но и конфликтът да отекне във вътрешнополитически план в САЩ, особено с оглед на предстоящите междинни избори.

Проф. Топалов коментира призивите на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху към иранската опозиция да поеме властта, както и апела на сина на последния шах. "В този свят, в който живеем, всичко е възможно, но дали е реалистично е друг въпрос. "Аз мисля, че не е реалистично особено в момента, в който външни сили като Израел и Съединените щати атакуват Иран, да се създаде достатъчно критична маса вътре в Иран, която да преобърне баланса и да вземе властта. Аз не го виждам как това ще стане“, каза той.

Преподавателят анализира въпроса дали арабските страни могат да се включат активно във военните действия след иранските удари по американски бази в региона и експлозии в държави от Персийския залив. "Те при всички положения търпят удари, именно защото има американски военни бази там. Така че ударите не са насочени срещу тях", обясни проф. Топалов.

По думите му повечето регионални държави, с изключение на Израел, не са желаели ескалация, тъй като подобни действия "ще предизвикат като магнит ответен удар върху целия регион от иранците". Той подчерта, че Иран не е сам и зад него стоят Китай и вероятно Русия.

Той коментира още и появилите си критики в САЩ, че операцията не е била съгласувана с Конгреса. По думите му държавният секретар е уведомил част от т.нар. банда на осемте. "Там са най-важните лидери на двете камери - говорителят Джонсън, водещи сенатори, шефове на ключови комисии по външна политика, лидерите на мнозинството и малцинството. Те са смесени и демократи, и републиканци", обясни проф. Топалов.

Според него уведомяването е станало в последния момент. "Доколкото разбирам, в администрацията на Тръмп единственият човек, който знае какво ще се случи в следващия момент, е самият Тръмп. Съмнявам се, че много хора в най-близкото му обкръжение са знаели до последно какво е решил да прави", допълни той.

Проф. Топалов коментира и преговорите в Женева. По негови думи липсва реален напредък. "Не съм сигурен, че е имало някакъв напредък. Условията, които бяха поставени, бяха направени така, че да няма възможност за решение", каза той.

Според него изискванията на САЩ и Израел към Иран са трудно приемливи от иранска гледна точка. "Това е част от стратегията за мир чрез сила, в която опонентът се притиска максимално", обясни проф. Топалов.

