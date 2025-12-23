Проф. Вагалински: Държавна агенция ми поиска доказателство, че археологията е наука

кадри БНТ

Археологът проф. Людмил Вагалински, който от години ръководи разкопките на древния град Хераклея Синтика и разкрива забележителни находки, коментира остро отношението на държавата към науката. По БНТ той разказа, че преди време от държавната Агенция по обществени поръчки му поискали да им покаже документ, че археологията е наука.

„И се наложи един безкрайно изненадан министър на културата да ми даде удостоверение, че това е така”, продължи проф. Вагалински.

Той каза също, че България дава едва 0,8% от БВП за наука, като от ЕС зад нас в тази класация остават само Румъния, Малта и Кипър. Гърция дава двойно в сравнение с България, а най-развитите европейски страни - до 3-3,6% от БВП.

„Не е чудно, че децата ни печелят световни олимпиади. Но тези таланти след това отиват в чужбина, защото не виждат условия за развитие в науката тук”, коментира археологът.

