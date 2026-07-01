Проф. Вълчев: Политиката за учителски заплати ще продължи

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Споделяме тази политика и ще я продължим, защото е важна - учителите трябва да запазят достигнатото ниво от 125% от средната работна заплата. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова по време на заседанието на Комисията по образованието и науката, съобщи БТА.

Фандъкова припомни, че политиката за учителски заплати е въведена през 2017 г. и залага минимум 125% от средната работна заплата за страната като долна граница. Тя изтъкна, че въпреки политическите промени през последните години всички министри на образованието са следвали тази политика, и попита дали се предвижда ново увеличение на учителските заплати до края на годината, освен вече заложените от 1 януари, както и как министърът възнамерява да я отстоява пред Министерството на финансите и правителството.

Вълчев добави, че в настоящия бюджет не се предвижда второ увеличение, но от 2027 г. правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво в рамките на новата скала на заплащане в публичния сектор, която в момента се разработва. Той подчерта, че без достойно заплащане професията ще стане непривлекателна и качествени кадри ще напуснат системата.

Редактор "Екип на Петел",

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