Проф. Вълчев: Политици никога не са контролирали съдебната власт

Кадър БНТ

Има добри заявки от новото управление, да видим. Очаквам от управлението на Радев да има повече яснота, по-силни действия в областта на правосъдието и вътрешните работи. В МВР има много работа за вършене. Това заяви пред БНТ проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в Софийския университет.

„Хората са на няколко седмици, какво институционално оздравяване да има? Заявката им е добра, хората гласуваха лично за Радев и той направи правителство, в което еднолично да носи отговорността, което на мен ми направи добро впечатление“, на мнение е той.

Проф. Вълчев се надява да бъде избран нов Висш съдебен съвет. Той определи като правилно и свалянето на охраната от НСО на депутати.

„Откакто настъпиха промените у нас, говорим за това как не трябва да има политически влияния в съдебната власт. Коя е партията, която има власт там? Аз не знам. Според мен политици никога не са контролирали съдебната власт. Някакви други мрежи и кръгове я контролират“, коментира той.

Според него тези мрежи се разбъркват със здрави правила и ред.

„ВСС е претоварен с властови функции и трябва да бъде разтоварен. Самият факт, че толкова състави на ВСС създават проблем, показва, че самото властово изграждане не е правилно. Какво трябва да се направи вече е конкретен въпрос“, обърна внимание проф. Вълчев, пише novini.bg.

За възможността да влезе в президентската надпревара, той каза уклончиво: „Нека изчакаме да дойде септември месец.”

