Проф. Вили Лилков: Васил Терзиев да обяви бедствено положение в София

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Професор смята, че кризата с боклука в София може да бъде решена, ако кметът Васил Терзиев обяви бедствено положение, тъй като е застрашено здравето на населението в столицата.

Според Вили Лилков това ще позволи на Терзиев да привлече структурите на държавата - МВР, Противопожарна безопасност, Министерство на отбраната, юридически лица, строителни и други фирми, и да ги призове да му окажат помощ за изчистването на боклука.

Аз съм сигурен, че ще се появят много възможности да се справим и да разчистим боклука. Той има право само седем дни да обяви бедствено положение, но това състояние може да се продължи с месеци със заповед на областния управител, добави Лилков.

Няма нищо страшно, нито повече пари ще дадем, защото в момента ние така и така ще платим на някой да изчисти, но той дълго време ще се мъчи в тая ситуация. Иначе генерално проблема с боклука ще се реши, след като Община София развие собствен капацитет и навлезе в чистенето на София. Не е нужно да навлиза във всички райони, достатъчно е в осем, девет, заяви още Вили.

Ще зависи и какъв ще е капацитетът на комуналното предприятие, но ние имаме нужда от такова. Има и достатъчно пари. За миналата година бяха предвидени 302 милиона лева за чистене от бюджета на София. За тази са 342 милиона. Важно е да разширим капацитета и да осигурим тези дейности, за които говорим, категоричен бе по бТВ Вили Лилков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!