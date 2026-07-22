Проф. Владимир Чуков: Напрежението между САЩ и Иран ще ескалира

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Войната в Иран се възстановява, без да бъде прекъснат този меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Битката е на терена, битката е в медиите, битката е психологическа, хибридна, каза в интервю за БНР арабистът и анализатор проф. Владимир Чуков.

"Но очевидно е, че там ще има ескалация, тъй като при нас има 8 американски самолета, в Израел дойдоха 10 и се очаква огромната част от тези, които бяха в Европа, да бъдат дислоцирани в Израел – някъде около 100. От Кувейт американските военни отидоха в Йордания и затова Иран насочи своите най-тежки удари. Така че войната си е война, ще видим дали ескалацията ще надделее, или това, което се предложи от посредниците - Пакистан и Катар, добавяйки още едно 10-дневно примирие ще се приеме", предупреди професорът, пише novini.bg.

Той счита, че докато не се реши проблемът с Ормузкия проток, няма да стане нищо: "В бъдеще какво ще стане? На срещата в Анкара Ердоган е говорил с Тръмп за сериозен икономически план - целият поток на енергоресурсите, а те са 20% от световните, и които регулират цената на нефта, да се пренасочи по сухопътни артерии и жп. И очевидно ще бъде ускорен планът през Сирия, Ливан, Турция. Твърдя, че тези сухопътни коридори са в наша полза. Перспективите са ясни".

Проф. Чуков предупреди политиците и медиите да не изнасят класифицирана информация като технически параметри на техника и бойни действия.

Редактор "Екип на Петел",

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