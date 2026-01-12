Проф. Вучков: Едва ли Бойко Борисов си вярва на това, което говори за протестите
Трудно ще бъде въобще управлението оттук насетне под напора на едно сериозно обществено напрежение. Тези млади хора, които заляха площадите преди месец, са в очакване да се случат позитивни неща. Ако не се реализират тези техни мечти, все още които не са намерили своята политическа реализация, със сигурност протести ще има и по-нататък, може би в края на годината.
Това каза бившия вътрешен министър проф. Веселин Вучков.
Той призна, че не може да си обясни поведението днес на лидера на все още най-голямата политическа сила в Република България ГЕРБ господин Бойко Борисов.
Последният заяви, че протестите са били финансирани от контрабандисти и ДДС измамници.
Едва ли и той самият си вярва, че тези многохилядни протести са финансирани от контрабандисти и организирана престъпност. Да, вероятно те имат свои интереси във всяка политическа ситуация, но това беше спонтанен гняв преди всичко на млади хора. Затова че не могат да търпят арогантност и безобразие на политическата сцена, заяви още в „Интервюто на деня“ Веселин Вучков.
