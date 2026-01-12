Проф. Вучков: Едва ли Бойко Борисов си вярва на това, което говори за протестите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Трудно ще бъде въобще управлението оттук насетне под напора на едно сериозно обществено напрежение. Тези млади хора, които заляха площадите преди месец, са в очакване да се случат позитивни неща. Ако не се реализират тези техни мечти, все още които не са намерили своята политическа реализация, със сигурност протести ще има и по-нататък, може би в края на годината.

Това каза бившия вътрешен министър проф. Веселин Вучков.

Той призна, че не може да си обясни поведението днес на лидера на все още най-голямата политическа сила в Република България ГЕРБ господин Бойко Борисов.

Последният заяви, че протестите са били финансирани от контрабандисти и ДДС измамници.

Едва ли и той самият си вярва, че тези многохилядни протести са финансирани от контрабандисти и организирана престъпност. Да, вероятно те имат свои интереси във всяка политическа ситуация, но това беше спонтанен гняв преди всичко на млади хора. Затова че не могат да търпят арогантност и безобразие на политическата сцена, заяви още в „Интервюто на деня“ Веселин Вучков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!