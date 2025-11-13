Проф. Вучков: Почти всички началници в полицията са пенсионери

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

От години предупреждавам за това, че ще се случи проблем с пенсионерите в полицията. Ако той беше решен в началото още, щеше да е много по-безболезнено, тъй като станаше за няколко стотин човека. Но в момента проблемът се решава много трудно, тъй като ако сега освободим 5000 души, които вземат и пенсия, и заплата, ще има известно сътресение. По данни на НОИ 4779 души са пенсионерите, които работят в МВР и като пожарникари, а отделно още около 2000 души, които работят като чиновници в администрацията, но цифрата наистина е стряскаща и такова нещо няма никъде по света, а до преди 7-8 години това беше забранено и в България.

Това коментира пред Нова тв проф. Веселин Вучков, бивш вътрешен министър.

Полицаите и пожарникарите не са администрация , а първа категория труд, която е съпроведена с ранно пенсиониране и 20 заплати, които се изплащат при пенсиониране. Ние като обшество сме решили, че тези хора заслужено трябва да имат добра заплата и бонуси за защита. Така че като навършат 55 години те имат право да се пенсионират и полицаите не са виновни за това. Т.е. навършат ли възраст, пускат си документи в НОИ и от следващия месец започват да получават не лоша пенсия и в същото време и сравнително високата заплата, като това трае 5-6 години, докато навършат 60 години, когато системата автоматично ги изхвърля и е забранено преди този момент да бъдат освободени, обясни той.

Наистина с напредването на възрастта уменията намаляват, още повече, че за тези професии е нужна физическа подготовка, но самият факт, че се позволи да се получава и пенсия, и заплата, е твърде съмнителен и осъдителен, защото при тях и житейската перспектива се променя, тъй като тези хора вече нямат мотивация да работят както до преди пенсия, посочи Вучков.

В момента почти всички началнически позиции са заети от хора, които взимат и пенсии, и заплати. Освен това от финансова гледна точка разходът за тези хора е огромен. Имате предвид, че ние плащаме и осигуровките на тези хора, които са 74% върху заплатата, а това е огромен разход. Не са виновни полицаите и пожарникарите. Виновни са тези, които позволиха това да се случи, посочи той.

Около 10% от общия състав на МВР са хора с инвалидност по данни на НОИ, но тази статистика трябва да бъде прецизирана. За това се знае отдавна, но за първи път се споделя в обществото, коментира той.

