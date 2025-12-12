Проф. Вучков: Премиерът опита да се разкачи от модел, който му пришиха на протестите

Редактор: Недко Петров

Бивш вътрешен министър смята, че протестът е бил срещу корупцията, което на латински означава развала. Според проф. Веселин Вучков протестът е за честни избори и затова е много важно какво ще сторят институциите в следващите 100 дни, за да дадат гаранция, че по-смислени и грамотни хора ще ни управляват и ще определят нашето бъдеще.

Професорът изрази и категорично несъгласие с анализа на премиера Росен Желязков.

Не изглежда убедително това, което той вчера сподели. Той се опита след първия протест на 1 декември да повтори упражнение, което общо взето до голяма спепен е било успешно за него - да оглави протеста срещу себе си, казвайки, че в него участват негови приятели. Сега нямаше как да стори нещо друго, освен да се оттегли и да хвърли оставка. Дори може би е имало своебразна надпревара кой първи да обяви това, защото това означава по-малки политически поражения оттук насетне, продължи Вучков.

Той отново се опитва да прехвърля вина върху платени бизнесмени, платени протести и хора, които не знаят какво искат. Това е отново упражнение по неизбежност. Той се опитва да гледа месеци напред и пораженията на политическата сила, която оглавява, да са по-малки и по-приемливи. Ако може, да се разкачи от модела, който му бе пришит на тези протести, но той е част от този модел. Младите хора и хората на всички възрасти, много добре го усещат това нещо, каза още в „Тази сутрин“ проф. Вучков.

