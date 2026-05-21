Проф. Вучков: В МВР има много вождове и малко индианци - това трябва да се промени

Кадър бТВ

Бивш вътрешен посочи проблема на МВР.

Според мен, се прави преглед на състоянието на цялата органиграма, без да имам каквато и да е вътрешна информация. Това каза в интервю за бТВ проф. Веселин Вучков по повод заявката на властта за осъществяването на административна реформа.

"По-скоро ми се струва, че ако се направи по-радикална реформа в МВР и останалите служби, това трябва да се случи към края на тази година с предложения бюджет за следващата 2027 г. Не искам да вярвам, че ще има отказ от реформа, включително в любимото ми вътрешно министерство. Да, може някой да постави въпроса изведнъж ще се обезкости ли системата на МВР, ако се освободят всички пенсионери или хора, които имат ТЕЛК решения за нетрудоспособност. Първоначално това би било трус, но в един момент тази важна тема ще трябва да се постави и отговор на този въпрос ще трябва да се даде. Убеден съм, че новото парламентарно мнозинство мисли и по тази тема. В един момент ще трябва да се вземе едно режко, но отговорно решение пред очите на всички ни", изтъкна той, цитиран и от novini.bg.

"Предложеният проектобюджет за тази година до голяма степен обезсърчи хората. Бизнесът разбра, че трудно може да направи издръжка на такъв огромен обем администрация. В този смисъл темата за административната реформа е изключително важна. Тя трябва да се случи в първите 6 до 10 месеца на едно управление. Сигурен съм, че в МВР могат да се опримизират структури, и то не една или две", посочи той, като допълнително постави въпроса от необходимостта от толкова много главни дирекции към вътрешното министерство.

Проф. Вучков даде конкретен пример с "Жандармерията".

"Има и чисто административни структури. Например, има отдели от по двама човека. В МВР има страшно много вождове и много малко индианци. Това трябва да се промени. Включително и по темата пенсионери, където може да се намери един по-деликатен подход за решаване на този сериозен проблем. Нека да се знае, че правенето на реформи в МВР изисква целенасочено финансиране, но поне ще бъде еднократно. Независимо от това дали те пенсионират, или напускаш по собствено желание, ти се дължат толкова заплати, колкото служба години имаш, като не повече от 20", обясни той.

