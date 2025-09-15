Проф. Вучков срина МВР със земята

Редактор: Недко Петров

Ако разгледаме изолирано инцидента с полицейския шеф в Русе, той не съдържа потенциал за някакви големи политически или професионални обобщения. Това, което се случва, може да стане всеки ден и всяка нощ навсякъде на нашата мила родина. По-скоро последващата реакция на висшето политическо и професионално ръководство на МВР предизвика тази политическа и обществена буря. Затова ми се струва, че напрежението вероятно ще е още два-три дни и ще поспадне.

Това заяви бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков.

Случилото се няма да е причина и за падане на правителството, включително чрез вот на недоверие. Но наистина комуникацията между Вътрешното министерство, особено професионалната, с политическото ръководство от една страна и гражданското общество, тази реалност е под всякаква критика, продължи той.

Обиколил съм всички важни полицейски академии в Европа, че даже и извън Европа. Значи по тази тема, как полиция и прокуратура да комуникират с обществото, да спускат информация към гражданите и към медиите, когато има тежък инцидент, не Дай си боже, терористичен акт, нещо по-сериозно, нещо, което възбужда общественото внимание, се обучават страшно много полицейски началници и прокурорски началници, каза още Вучков.

В България ми се струва, че импровизацията е пълна, а това не бива да се подценява. Защото от една страна, ти, ако си висш полицейски началник, ръководител в прокуратурата и конкретен наблюдаващо прокурор, налага се понякога, макар и ограничено, да поднесеш информация към обществото. Тя трябва да е обрана, на второ място с едно свещено правило още от Великата френска революция, наречено презумпция за невиновност, и на трето място да не бълваш политическа пропаганда срещу своите опоненти, допълни Вучков.

Това е голям майсторлък. Струва ми се, че в България, макар да има полицейски говорители във всички Областни дирекции и в прокуратурата, никой сериозно не обучава съответните ръководители и това е голям проблем. Така че наистина бих се съгласил, че става дума по-скоро за един конвенционален инцидент в Русе. Не се нарича по принцип битов, защото няма и битова престъпност. Това е комуникационен проблем, но той не бива да се подценява, тъй като в по-сериозна ситуация може да предизвика много сериозен обществен катаклизъм, каза още по бТВ Веселин Вучков.

