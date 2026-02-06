Проф. д-р Ара Капрелян: Надявам се Черно море да спечели дербито с 2:1

Снимка "Петел"

Потомственият черноморец проф. д-р Ара Капрелян е оптимист за крайния изход от дербито на Варна. Утре (събота) по традиция той ще изгледа битката за морската столица от официалната ложа на стадион "Тича". Срещата започва в 12:30 часа.

Първият мач в един полусезон винаги е труден, но Черно море все пак ще играе пред своята публика, която за пореден път ще му даде сили и импулс. Мисля, че ние сме по-добрия отбор във всяко едно отношение, и това го показва и класирането. Имаме високи цели през пролетта и в такива мачове не трябва да допускаме грешки. Затова се надявам Черно море да спечели дербито, може би с 2:1, заяви председателят на УС на ОСК "Черно море".

