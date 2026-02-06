реклама

Проф. д-р Ара Капрелян: Надявам се Черно море да спечели дербито с 2:1

06.02.2026 / 16:01 0

Снимка "Петел"

Потомственият черноморец проф. д-р Ара Капрелян е оптимист за крайния изход от дербито на Варна. Утре (събота) по традиция той ще изгледа битката за морската столица от официалната ложа на стадион "Тича". Срещата започва в 12:30 часа.

Първият мач в един полусезон винаги е труден, но Черно море все пак ще играе пред своята публика, която за пореден път ще му даде сили и импулс. Мисля, че ние сме по-добрия отбор във всяко едно отношение, и това го показва и класирането. Имаме високи цели през пролетта и в такива мачове не трябва да допускаме грешки. Затова се надявам Черно море да спечели дербито, може би с 2:1, заяви председателят на УС на ОСК "Черно море".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама