Проф. д-р Елиза Стефанова е първата жена ректор на Софийския университет

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Проф. д-р Елиза Стефанова беше избрана днес за ректор на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", за да довърши довърши мандата на проф. д-р Георги Вълчев до ноември 2027 г., след като той беше избран за министър на образованието и науката. Това беше съобщено сега, на днешното Общо събрание на Софийския университет, от доц. д-р Николета Кузманова - председател на Централната избирателна комисия в СУ.

Тя отбеляза, че проф. Елиза Стефанова е първата жена ректор на Софийския университет.

Изборът беше направен на балотаж от Общото събрание на СУ. Другият кандидат на балотажа беше проф. д-р Георги Райновски. При първото гласуване от общо регистрираните 331 членове на Общото събрание своя вот дадоха 328. От тях 325 бяха действителните бюлетини, пише Dir.bg.

За проф. д-р Георги Райновски гласовете бяха 86, за проф. д-р Елиза Стефанова - 119, за проф. д-р Мадлен Данова имаше 70 гласа, а за проф. д-р Милен Замфиров - 50 гласа.

"За мен СУ никога не е бил само преподаване и административна дейност, а е кауза. Софийският университет е най-голямата и разнообразна екосистема в България. В новата среда СУ трябва не само да следва тенденциите, а да е сред тези, които ги създават. Най-ценното в СУ са хората, а дигитализацията трябва да подпомага преподавателите, студентите и служителите", отбеляза пред Общото събрание проф. Стефанова по време на представянето на програмата и приоритетите си.

Тя каза, че трябва да продължат стратегическите партньорства с водещи университети в света. "Вярвам, че мога да вложа своя административен, организационен опит, своята енергия и се обръщам за подкрепа - за визията на СУ, за да продължи да бъде влиятелна и все по-видима институция в международната академична общност", добави проф. Стефанова.

Проф. д-р Елиза Стефанова е от Факултета по математика и информатика (ФМИ) и нейната кандидатура бе издигната от Общото събрание на ФМИ. Досега тя бе председател на Националната агенция за оценяване и акредитация. Проф. Стефанова е участвала в създаването на първия интернет сайт на Софийския университет. През 1999 г. тя става част от академичния състав на ФМИ и за 20 години изминава всички кариерни степени - от асистент до професор. Като преподавател, проф. Елида Стефанова води курсове по операционни системи, компютърни мрежи, дискретна математика и алгоритми. Има над 80 научни публикации и участия в над 30 международни проекта. През последните 15 години е била член на комисиите за олимпиадата по информационни технологии и на националното състезание по компютърни мрежи. Била е заместник-декан на ФМИ и два мандата заместник-ректор на Софийския университет.

Редактор "Екип на Петел",

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