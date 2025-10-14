Проф. д-р Ердал Карайоз отново в София – информационни срещи за лечение със стволови клетки в чужбина

На 25 октомври 2025 г. (събота) по покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ в София ще гостува проф. д-р Ердал Карайоз – международно признат специалист с над 24 години опит в прилагането на лечение със стволови клетки и клетъчни терапии . Той е част от екипа на болница Лив, Истанбул , и е сред пионерите в прилагането на регенеративни методи за възстановяване на увредени тъкани и функции.

Проф. Карайоз е създател на първия Център за изследване на стволови клетки към Университета „Коджаели“ в Турция и има ключов принос за развитието на клетъчните терапии в клиничната практика. През годините той е участвал в множество международни проекти и научни публикации и е посветен на разработването на индивидуализирани подходи за лечение на заболявания, при които традиционните терапии показват ограничен ефект.

Какво ще включват срещите

По време на срещите в София проф. Карайоз ще представи възможностите за лечение със стволови клетки в чужбина , както и най-новите постижения в областта на клетъчната терапия. Ще се запознаете с приложението на стволови клетки при различни заболявания, сред които:

Неврологични заболявания – множествена склероза, детска церебрална парализа, мускулна дистрофия, аутизъм

Генетични заболявания – атаксия на Фридрих, левкодистрофии

Хронични заболявания – диабет, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), ревматоиден артрит, остеоартрит, белодробна фиброза, болест на Крон.

Проф. Карайоз ще сподели опит от практиката си в Истанбул и ще разясни принципите на терапиите със стволови клетки – от подбора на пациенти до проследяването на резултатите след лечението.

Информационните срещи са ценна възможност за пациенти и техните близки да получат достъпна и надеждна информация за съвременните методи на лечение в чужбина , които се прилагат под ръководството на квалифицирани специалисти.

Участието е безплатно, но местата са ограничени.

За да се включите в срещите с проф. Карайоз, е необходимо предварително записване.

Дата: 25 октомври 2025 г. (събота)

Място: София

За информация и записвания: 0878 500 730 / www.medikara.bg/freeconsults/karaioz-25-10-25

